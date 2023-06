Città Medioevo, l’attesa è finita

L’edizione 2023 di Città Medioevo è ormai prossima: dal 20 al 23 luglio torna infatti l’appuntamento dell’estate elpidiense. Sant’Epidio a Mare si prepara a ritornare ancora una volta indietro nel tempo e a rievocare le suggestive atmosfere medievali all’interno delle sue mura antiche. Il viaggio nel medioevo è il tema scelto per l’evento, che sarà eccezionalmente gratuito per questa edizione. Ogni sera andranno in scena 15 spettacoli in altrettante postazioni fisse: oltre a quella posta in piazza Matteotti, 12 di queste saranno a disposizione delle contrade storiche e 2 per le delegazioni foranee e 1 allestita dagli arcieri storici della Contesa del Secchio. Le attrazioni verranno ripetute più volte durante le serate.

Nello specifico, il programma di Città Medioevo 2023 prevede in piazza Matteotti le esibizioni della compagnia teatrale Kronos, nonché del mercato medioevale lungo corso Baccio. Sempre in piazza Matteotti sono previsti nelle tre serate gli show di apertura e chiusura evento da parte dei Musici del Marchesato di Santa Catarina. All’Arena Sordi la delegazione foranea del Porto con “La Lite delle comari” in Slargo Fratalocchi all’accoglienza di Castel di Castro. Quest’ultima metterà in mostra anche una dimostrazione di scherma storica. Per quanto riguarda gli spettacoli delle contrade storiche: la Nobile Contrada San Giovanni si posizionerà in Via Cunicchio ed al belvedere; la Contrada San Martino presso Piazzetta Berdini, in Largo Canuti e via Boccette; la Contrada Cavaliera Sant’Elpidio in Slargo dei Torrioni, via dei Torrioni e in via Gherardini; la Contrada Santa Maria, avrà come location il Chiostro di San Francesco in Corso Baccio e via Medaglia e via Bulgarini, si conferma il percorso a numero chiuso. Nei ricchi menù, legati come sempre alla tradizione locale, saranno proposte anche portate vegetariane e appositi piatti per i bambini. E, a proposito dei più piccoli, ci sarà spazio anche per un’anteprima di Piccola Città Medioevo. Il programma completo sul sito del Comune.