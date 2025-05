Città mobilitata nella lotta contro la Sla

Prosegue stasera, con un convegno presso il polo culturale Beniamino Gigli, la settimana di eventi dedicati alla Sla a cura della Podistica Moretti Corva. Il programma è ricco di appuntamenti, tra cui la quarta edizione della Brain Run prevista per domenica sul lungomare nord: partenza dal villaggio turistico Holiday alle 9.30 sia per la corsa competitiva da 10 km sia per la passeggiata da 4 km. Come sempre parte del ricavato sarà devoluto alla ricerca e al sostentamento dei malati di Sla del territorio, per un’iniziativa fortemente voluta da Fabio Chioini e tutto il team della podistica Moretti Corva.

Oltre alla tanto attesa corsa, la programmazione prevede il convegno di questa sera alle 21 in cui interverranno diversi esponenti della medicina marchigiana per trattare il tema della continuità assistenziale tra ospedale e territorio; domani invece alle 21 nella chiesa S.S. Annunziata la corale polifonica si esibirà in concerto. Da sabato scorso la città si è colorata di viola ed anche gli esercizi commerciali hanno esposto la maglietta dell’evento a supporto della manifestazione.

Il sindaco Ciarpella ha dichiarato: "Oltre alla manifestazione sportiva ed alla sua importanza, veicolare messaggi di sensibilizzazione così forti fa crescere la nostra realtà". Il consigliere Regionale Andrea Putzu ha aggiunto: "Ringrazio Fausto e l’organizzazione per aver legato la corsa ad un’intera settimana di eventi dedicati a un tema così importante". Molto sentito il contributo delle associazioni di quartiere, che durante la conferenza stampa hanno consegnato insieme a San Crispino Eventi un assegno da 120.000 euro da devolvere in donazione alla lotta contro la Sla. Porto Sant’Elpidio ancora una volta si distingue.

Nadir Tomassetti