L’Associazione culturale Giorgio La Pira alle 21,15 di domani, nella sala maggiore “Max Salvadori” della società operaia organizza un incontro – dibattito sul tema: “Cittadinanza Digitale non più rinviabile: unica chiave di accesso alla cultura digitale messa in campo dalla pubblica amministrazione”. Relatore l’avvocato Carlo Popolizio, dirigente comunale del primo settore (Affari Generali, Legali, Assicurazioni, risorse umane, sistema informatico, servizi demografici, elettorale Urp). E’ anche vicesegretario generale del Comune. Ingresso libero. L’associazione culturale Giorgio La Pira è stata costituita con il preciso obiettivo di aggregare e ragionare su temi come politica e cultura in ottica di una maggiore collaborazione tra i Comuni di Fermo e di Porto San Giorgio. Per informazioni: 333.2996055 oppure 333.4110108.