Cittadini consapevoli. I ragazzi a lezione di emergenze e calamità

Sono gli angeli che ci proteggono, le persone che si occupano di proteggere la cittadinanza nei momenti di emergenza. È dedicata a loro la settimana nazionale della Protezione Civile, il prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, d’intesa con la direzione regionale della protezione civile e della sicurezza del territorio e con l’ufficio scolastico regionale, grazie anche al supporto delle autorità civili e militari locali, ha deciso di promuovere un evento particolarmente significativo dedicato ai più giovani, in particolare agli alunni delle III classi della scuola primaria di secondo grado dell‘Istituto comprensivo Betti e dell’Istituto comprensivo Fracassetti.

Il prefetto D’Alascio ha voluto esprimere la più ampia soddisfazione per l’attiva ed attenta partecipazione dei ragazzi all’incontro, segno di collaborazione e fiducia verso le Istituzioni, sottolineando come la scuola rappresenti il luogo dove le giovani generazioni acquisiscono le basi per la loro vita e dove i percorsi di crescita aiutano a formare "cittadini più consapevoli".

Scopo dell’incontro, infatti, è stato quello di promuovere il sistema di protezione civile, l’attività d’informazione sui rischi presenti nel territorio e le azioni di prevenzione e autoprotezione da intraprendere in caso di calamità, attraverso attività ludiche e interattive, per far conoscere al meglio, riducendoli al minimo o annullandoli, i rischi derivanti da eventi naturali o da attività antropiche.

Gli studenti delle elementari che sono stati coinvolti nell’iniziativa, sotto la guida di personale esperto, hanno potuto conoscere il corretto comportamento da assumere in situazioni di emergenza e quali accorgimenti adottare per evitare pericoli e per affrontare al meglio i rischi che ne possano derivare. Per la dimostrazione ai ragazzi delle attività e della loro importanza, sono stati esposti, nello spiazzo sottostante l’Istituto Scolastico Betti, i mezzi e le attrezzature utilizzati nelle situazioni emergenziali e di calamità ed è stato illustrato il loro impiego da parte del personale degli Enti coinvolti nelle attività di soccorso. A dialogare con i ragazzi, oltre al prefetto, anche il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, Anna Maria Isidori, dirigente scolastico dell’I.C. Betti, e Silvia Rossi della Protezione Civile Regionale.