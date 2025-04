"’Cittadini in Comune’. Qui c’è il vero civismo"

La lista ‘Cittadini in Comune’ a sostegno del candidato sindaco Gionata Calcinari è stata voluta e creata dall’ex assessore Paolo Maurizi. "Sarebbe stato facile per me – dice - partecipare alle elezioni inserendo il mio nome. Ma credo che quando ci si occupa di politica seriamente non bisogna mettere sé stessi al centro, bensì gli obiettivi e la squadra in cui si crede". Di qui la costruzione di una lista "che rappresentasse il civismo vero, tant’è che i termini che la definiscono sono ‘cittadini’ per distinguerci da chi usa il civismo solo per non mettere in mostra le tante contraddizioni della propria coalizione, e ‘in Comune’ ovvero all’interno della macchina amministrativa e insieme a tutti gli altri cittadini".

Sulla scelta civica, Maurizi non ha dubbi: "Rimango convinto che per le amministrative sia la migliore. L’azione di cittadini ‘prestati’ alla politica difetta del collegamento, indispensabile, con gli enti superiori e per questo, se vuole essere incisivo, il civismo deve affiancarsi alla ‘filiera istituzionale’, garantita dall’azione partitica, per reperire finanziamenti necessari allo sviluppo della città". Per questo "abbiamo scelto Gionata Calcinari: è il candidato sindaco più preparato nella gestione della macchina amministrativa ed è l’unico che può garantire la possibilità di risanare un bilancio che ha seri problemi. Vogliamo restituire ottimismo alla città e la centralità che merita".

Obiettivi: interventi per il commercio; sviluppo del turismo; scuola; sostegno all’associazionismo; nuovo approccio alla pianificazione territoriale; rivitalizzazione del centro storico. La lista: Stefano Annibali, Mirco Bartolini, Manuela Cappelli, Massimiliano Castignani, Francesco Crupi, Mayla Foresi, Sonia Maranesi, Paolo Maurizi, Antonella Mecozzi, Daniele Monterubbiano, Stefania Morroni, Natascia Paccapelo, Claudia Pacini, Ornela Resulay, Samuele Rommozzi, Emiliana Sagripanti.