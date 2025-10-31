Ciucani, colonna del pronto soccorso, va in pensione

Conosce i meccanismi del sistema dell’emergenza alla perfezione, è l’uomo dai nervi saldi e dalle decisioni rapide Antonio Ciucani, colonna del pronto soccorso di Fermo. Per lui in questi giorni finisce un’epoca ma in realtà si chiude un capitolo per l’ospedale tutto visto che da direttore facente funzioni del Pronto soccorso dell’ospedale di Fermo se ne va in pensione per raggiunti limiti di età, 68 anni. "Ho dato tutto me stesso. Sono orgoglioso di quello che ho fatto ma non nascondo un certo magone nel lasciare questo mondo. Ho vissuto momenti molto intensi da un punto di vista emotivo come quello, indimenticabile, del Covid. Non posso non ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato. Sono sicuro che la collega che mi succederà, giovane e motivata, si rimboccherà le maniche per dare il meglio al reparto. L’età e l’entusiasmo sono due ingredienti molto importanti, insieme alle qualità professionali, per superare tutte le difficoltà. A lei e al personale del Pronto soccorso il mio più sentito in bocca al lupo. Sono un po’ emozionato, non nego: ho desiderato molte volte questo momento (quello della pensione), ne sentivo il bisogno ma ora affiora un certo magone. Passare dall’iperattività, che investe le giornate senza orario di un direttore di Pronto soccorso, a una fase di maggiore calma è un cambiamento radicale che genera timori e interrogativi". A Ciucani la riconoscenza del direttore dell’Ast, Roberto Grinta, che parla di un grande professionista, la cui vita è stata tutta dedicata a soccorrere il prossimo: "Un uomo che non si è mai tirato indietro dinanzi alle situazioni critiche. Una per tutte l’emergenza Covid. Ciucani è stato un medico, con incarichi apicali, che ha saputo gestire, al meglio delle possibilità, i nostri validissimi professionisti e un reparto fondamentale nell’assetto complessivo dell’emergenza territoriale. Sono al contempo sicuro che chi raccoglierà il suo testimone, Tamara Mariani saprà dare il meglio"