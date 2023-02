Civitanavi strizza l’occhio al Canada

Civitanavi Systems, con sede a Pedaso, leader nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, e l’azienda canadese PV-Labs Ltd hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto da parte di Cns di una quota di minoranza pari al 30% del capitale della PV-Labs Ltd per una somma pari a 2,5 milioni di dollari. Le due società inizieranno a collaborare e a rafforzare il loro know-how tecnologico e di sviluppo dei prodotti fin da subito. La transazione dovrebbe chiudersi entro 90 giorni dall’approvazione della domanda di autorizzazione all’Investment Canada Act.

In futuro, la sinergia tecnologica tra le due aziende porterà a un’integrazione ancora più stretta dei sensori inerziali con i payload delle telecamere di nuova generazione, per garantire le immagini stabilizzate più avanzate e le capacità di navigazione anche in ambienti privi di Gnss.

Andrea Pizzarulli Ceo e co-fondatore di Civitanavi Systems ha sottolineato: "Civitanavi Systems è entusiasta di annunciare l’accordo con PV-Labs. Le sinergie tra le due aziende ci permetteranno fin da subito di sviluppare il sistema di imaging più avanzato del pianeta per una determinata dimensione, abilitando Cns soprattutto alle applicazioni UAS (Uncrewed Aerial Systems) che richiedono maggiori prestazioni con una minore complessità del carico utile". "PV-Labs, con l’apporto degli investimenti di CNS e il co-sviluppo di prodotti ISR&T a più alte prestazioni, garantirà che i nostri prodotti combinati vengano forniti a un costo inferiore, con capacità più avanzate, con un tempo più consegna più breve", ha dichiarato invece Mark Chamberlain, Ceo di PV-Labs.

Vittorio Bellagamba