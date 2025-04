Civitanovese sconfitta dal Sora: Gomez decisivo con una doppietta

3

CIVITANOVESE

1

: Simoncelli 6,5, De Luca 6 (34’ st Seck 6), Orsi 6,5, Marrale 5,5 (9’ st Mellini 6), Ferrari 6, Filì 6,5, Di Gilio 7, Di Prisco 6 (36’ st Marchetti SV), Gomez 7,5, Pacchioni 7 (44’ st Orazzo SV), Rao 6 (30’ st Bouabre 6). A disp.: Bianco, Tortora, Salviato, Bauco. All. Schettino 7

CIVITANOVESE: Petrucci 6,5, Franco 5,5, Rossetti 5,5, Macarof 5,5, Passalacqua 6, Diop 6, Buonavoglia 5,5 (23’ st Milani 6), Domizi 6, Rasic 5,5 (4’ st Bevilacqua 5,5), Capece 6 (9’ st Padovani 6), Brunet 6,5 (40’ st Vila 6). A disp.: Raccichini, Cosignani, Del Piccolo, Aprea, D’Innocenzo. All. Bugiardini 5,5

Arbitro: Loris Graziano di Rossano (assistenti Puddu e Grasso)

Reti: pt. 13’ Brunet (C), 38’ Pacchioni (S); st. 2’ e 49’ Gomez (S)

Note Ammoniti Bevilacqua. Calci d’angolo 7 a 4. Recupero: 5’ (0+5)

Notte fonda per la Civitanovese, sempre più vicina al baratro. Bugiardini, alla prima sulla panchina della Civitanovese, ritrova Diop ma deve fare a meno di Visciano e Di Martino (squalificati) oltre che degli indisponibili Foglia e Mancini. I rossoblu scelgono il 4-3-3 ed approcciano benissimo alla gara: al 6’ Simoncelli salva sul colpo di testa di Diop. Gli ospiti insistono ed al 13’ trovano il meritato vantaggio: Rasic serve Brunet che dalla distanza trova la traiettoria giusta per lo 0-1. La Civitanovese sembra poter dominare le operazioni, con il Sora che fatica a venire fuori, sfiorando anche il raddoppio in contropiede. Dopo la mezz’ora, però, l’inerzia cambia improvvisamente ed il Sora cambia passo: al 31’ Filì colpisce la traversa, con Petrucci che si supera due volte sulla ribattuta di Gomez. La Civitanovese inizia ad arrancare e poco prima dell’intervallo arriva il pareggio locale: angolo per il Sora, Di Gilio stacca bene di testa e sulla traiettoria si avventa Pacchioni che fa 1-1.

Nella ripresa le cose peggiorano per la Civitanovese che si vede subito superata: il Sora parte forte e con il colpo di testa di Gomez completa la rimonta, trovando il 2-1 che ribalta tutto. Mister Bugiardini prova a cambiare i propri effettivi inserendo Bevilacqua, con quest’ultimo che al 59’ fallisce clamorosamente il gol del pareggio. Il forcing della Civitanovese si rivela poco efficace e con il passare dei minuti si esaurisce: nel finale c’è giusto il tempo per il Sora, ancora con Gomez, di chiudere i conti in pieno recupero. Finisce 3-1.