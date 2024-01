Classi dell’infanzia e della primaria: tutti insieme nel plesso di Castellano

Per la delocalizzazione della primaria San Giovanni Bosco di Cascinare per la quale, a settembre, dovranno essere consegnati i lavori di adeguamento sismico grazie al finanziamento ministeriale di 1,3 milioni, i genitori hanno applaudito, convinti, la proposta di far coabitare, nello stesso plesso di Castellano, i bambini della scuola d’infanzia con le cinque classi della primaria. "Gli spazi per accogliere tutti quanti ci sono, anche se risicati nel senso che, oltre alle aule, non ce ne saranno di disponibili per attività laboratoriali e altro, al di là dell’attività didattica frontale" ha chiarito a più riprese il sindaco Alessio Pignotti alla numerosa platea di genitori intervenuti all’assemblea pubblica convocata l’altra sera per concordare una scelta che limitasse al minimo i disagi per tutta la durata del cantiere (uno o due anni). Su questo fronte, qualche genitore ha proposto di ragionare, magari in un momento successivo, su un eventuale ampliamento degli spazi anche attraverso moduli da collocare nell’area verde adiacente la scuola di Castellano. In ogni caso, il servizio mensa sarebbe garantito, così come il tempo pieno per la prima classe della primaria, altro aspetto che premeva particolarmente ai genitori (alcuni dei quali, altrimenti, porterebbero i figli altrove). All’indomani dell’assemblea, Pignotti ha riferito l’orientamento espresso dai genitori alla dirigente scolastica, Teresa Santagata, (assente all’incontro pubblico) che dovrà confrontarsi col corpo insegnanti per arrivare alla decisione definitiva in tempi rapidi. Lo spauracchio è dato dalla scadenza delle iscrizioni e dal timore, palesato da molti genitori che, considerata questa delocalizzazione, seppure provvisoria, alla fine le nuove iscrizioni (sabato c’è l’open day) risultino insufficienti per formare una prima classe, mettendo a rischio il mantenimento della scuola della frazione.

Marisa Colibazzi