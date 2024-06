Classi riconfermate e tempo pieno nonostante il calo demografico

L’Istituto Omnicomprensivo di Amandola e l’entusisamo per il prossimo anno scolastico 2024-2025, con l’annuncio che sono state ufficializzate due classi prime e due classi terze, una Rim (Relazioni internazionali per il marketing) e una Sia (Sistemi informativi aziendali), per l’Ite ‘Mattei’, inoltre sarà attivato il tempo pieno alle elementari di Santa Vittoria in Matenano. Un risultato che evidenzia l’impegno e dedizione della scuola nel fornire un’educazione di qualità. Nonostante il calo demografico che ha caratterizzato tutto il territorio regionale, l’Ite di Amandola ha dimostrato negli ultimi anni una crescita costante del numero di iscritti.

Il successo dell’Istituto non è solo misurato dalle cifre di iscrizione, ma anche dai brillanti risultati ottenuti dagli studenti dopo il diploma, testimoniati dalle ‘classifiche’ stilate dall’Eduscopio. Risultati ottenuti grazie alle metodologie di apprendimento, su cui spiccano due modelli molto apprezzati: Smm (Social media marketing) e Sts (Sportivo turistico sperimentale), coordinate rispettivamente dagli insegnanti Enzo Diletti e Erica Cupelli. Inoltre, in vista del prossimo anno scolastico, l’Istituto si prepara ad introdurre la ‘settimana corta’ in tutti i plessi e adottare il sistema Dada (Didattica per ambienti di apprendimento), dopo aver rinnovato molti spazi con i fondi del Pnrr, dimostrando così il suo impegno a rimanere al passo con le moderne esigenze educative e a fornire un’esperienza scolastica flessibile e adattabile.

L’altro buon risultato è l’avvio del tempo pieno alla primaria di Santa Vittoria in Matenano, che favorisce la conciliazione del tempo scuola con i tempi lavorativi delle famiglie, può offrire nuove opportunità di apprendimento e di socialità. Promotrice di queste trasformazioni è stata la Dirigente scolastica Rita di Persio. "Dietro il raggiungimento di questi importanti obiettivi c’è stato un grande lavoro di squadra – spiega Di Persio –. Tutti hanno messo in comune il proprio tempo, capacità e risorse: in primis i docenti di ogni ordine e grado dell’Istituto che, quotidianamente svolgono il loro lavoro con passione e professionalità, i componenti della Commissione orientamento coordinata da Alessandro Minnucci, gli studenti e genitori, il personale di segreteria, gli assistenti tecnici, i collaboratori scolastici, la Provincia, le Amministrazioni dei tre Comuni dell’Omnicomprensivo e le varie associazioni presenti sul territorio che ringrazio".

a.c.