Classifica Smart City. Fermo al settimo posto

Risultato importante per Fermo in tema di Smart City. Nella classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore, sul podio della EY Smart City Index 2025 la città entra nella top ten di quelle con meno di 80 mila abitanti, in particolar modo piazzandosi al settimo posto. Si tratta di una classifica basata su più di 300 indicatori tra servizi ecologici, digitali e ambientali in cui Fermo ottiene questo risultato per qualità di servizi al cittadino e alla comunità. Nella classifica generale delle città capoluogo d’Italia, Fermo è quarantunesima e prima tra le marchigiane delle stesse dimensioni. La classifica misura il loro sviluppo in termini di transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale. Il livello di "smartness", o di innovazione urbana delle città, viene misurato attraverso 323 indicatori, che coprono tutti gli aspetti relativi alle Smart Cities, suddivisi in due macrocategorie: "Readiness" (le iniziative e gli investimenti pubblici e privati, al fine di rendere disponibili infrastrutture e servizi) e "Comportamenti dei cittadini", fornendo una fotografia dell’ecosistema urbano italiano, sotto la spinta del PNRR". Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Paolo Calcinaro che ha sottolineato "come questi numeri rappresentino il frutto di lavoro e impegno di questi anni per conseguire risultati che siano a beneficio dell’intera città, attraverso azioni, progetti e investimenti che rendono sempre più Fermo moderna e con servizi per tutta la comunità. L’impegno è massimo affinché possa tradursi in benefici concreti per i cittadini e creare una città sempre più attrattiva e vivibile". "Ennesima classifica nazionale che ci premia, ha detto l’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi, che testimonia l’impegno della città per l’ambiente e per i servizi ai cittadini su questo tema, a dimostrazione del lavoro che l’amministrazione comunale e Fermo Asite stanno portando avanti per dare sempre servizi efficienti ed apprezzati. Tutto questo si somma anche a progetti e investimenti su tutto ciò che ruota intorno alla cura dell’ambiente anche con servizi che vanno dalla ciclabilità ai parchi urbani, dalla sostenibilità all’educazione ambientale nelle scuole".