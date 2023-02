Claudio Baglioni fa il bis "Ranimare le nostre vite con la musica"

Claudio Baglioni torna dal vivo con 50 concerti nei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d’Italia. E tra questi, c’è il Teatro dell’Aquila di Fermo, per il secondo anno consecutivo. Stesso posto, stessa data, questa sera il teatro fermano ffa da scenario a questo tour inedito e simbolo della ripartenza trainata dal mondo dell’arte, con la massima capienza finalmente ripristinata. "Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia – ha dichiarato Baglioni – significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme". L’appuntamento di questa sera alle 21 è l’occasione per tornare ad ascoltare, vivere e respirare l’emozione unica di un concerto, un ritorno immancabile a fare arte, nell’arte. ’Dodici Note Solo’ vedrà protagoniste le composizioni più preziose del repertorio di Claudio Baglioni, in un affascinante racconto per voce, pianoforte e altri strumenti. "Le dodici note – dichiara il cantautore – l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata".

Il grande cantautore ci ha abituati negli anni, a partire dallo storico tour del 1986 Assolo, a performance indimenticabili in cui l’innovazione tecnologica, i virtuosismi e la poliedricità del suo talento hanno esaltato il suo repertorio senza tempo. Dodici Note Solo promette di non essere da meno, anche e soprattutto grazie alla cornice incomparabile offerta dai teatri lirici più suggestivi e ricchi di storia del Belpaese.