Claudio Moretti si candida

Si scaldano i motori a Monte Urano in vista delle prossime elezioni comunali del 9 giugno. Tanti i rumors sul numero di liste e candidati. Tra tante parole arriva oggi la prima notizia ufficiale. Alle ore 18 presso la sala comunale del comune di Monte Urano il primo candidato sindaco presenterà ufficialmente la sua candidatura. Si tratta di Claudio Moretti, classe 1977, avvocato con esperienze amministrative essendo stato assessore allo sport e alle politiche giovanili tra il 2009 e il 2014 con il sindaco Francesco Giacinti. Una prima ufficialità dunque che rompe gli indugi e in parte anche gli schemi. Oggi l’ufficialità della sua candidatura ed è probabile che già nelle prossime settimane altri nomi di candidati saranno resi noti, in particolare l’attesa è per i due schieramenti attualmente rappresentati in Consiglio Comunale.