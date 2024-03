Cleofe AA, cresciuta da Leonardo Loddo è nell’albo del Palio di Siena

Si chiama Cleofe AA, una cavalla allevata e cresciuta a Servigliano da Leonardo Loddo, recentemente iscritta ufficialmente all’Albo protocollo equino 2024 del Palio di Siena. A Servigliano la passione per l’ippica e soprattutto per le rievocazioni storiche si respira nell’aria e forse proprio questo ha portato a raggiungere quest’importante risultato. Il Palio di Siena e sicuramente una delle rievocazione storiche più seguite del mondo, e questo contribuisce a dare lustro anche a chi segue l’ippica con passione e dedizione. Domenica 10 marzo Cleofe AA è stata visitata presso la clinica veterinaria ‘Il Ceppo’ di Monteriggioni (Siena), risultando idonea alle stringenti richieste del Rione Piazza del Campo. Leonardo Loddo, di origini sarde e più precisamente di Ortueri provincia di Nuoro, proprio sull’isola ha scoperto il suo amore per i cavalli. Quella equina è una passione di famiglia, che, come molte altre in Sardegna, porta avanti l’allevamento dell’anglo-arabo Sardo.

"È un progetto iniziato sette anni fa – commenta Leonardo Loddo -. Ho fatto tutto in casa, nel mio piccolo, per questo motivo dietro al risultato raggiunto domenica, si cela una grande emozione e soddisfazione. Un ringraziamento anche a Massimo Columbu detto Veleno II, con il quale ho vissuto questa esperienza all’insegna dell’amicizia e del divertimento. Un pensiero a Servigliano è doverose: è un momento storico per il mio paese. La strada è ancora lunga, i meccanismi del Palio sono molto intricati. A prescindere da come andrà non posso che essere soddisfatto". Infatti, dei 147 cavalli presentati, 127 sono risultati idonei. Ora spazio alle corse di addestramento, che si terranno a Mociano il 19 marzo, in attesa del 29 giugno, giorno della ‘Tratta’. C’è però un grande sogno su cui sperare: vedere sul tufo una serviglianese a quattro zampe.

Alessio Carassai