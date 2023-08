Clima, raccolto e aziende in difficoltà Antognozzi: servono aiuti

"La situazione delle aziende agricole del territorio quest’anno è veramente critica, ho chiesto la convocazione di un Consiglio della Coldiretti". Queste le parole di Paolo Antognozzi, titolare dell’omonima azienda agricola di Piane di Montegiorgio, oltre che membro del direttivo della Coldiretti di Ascoli Piceno e Fermo, che sta raccogliendo le preoccupazioni di molti agricoltori della zona. "Quest’anno la stagione è stata devastante – spiega Paolo Antognozzi – e purtroppo credo che continueremo a subirne gli effetti anche nei prossimi mesi. Onestamente per quanto riguarda la raccolta di grano tenero e orzo, la situazione la potremmo definire più o meno in linea con la raccolta dello scorso anno. Ma da qui in poi le condizioni sono crollate drasticamente. La pioggi in tutto il periodo primaverile che si è protratta fino a giugno E l’effetto ombra provocato dalle nubi hanno drasticamente ridotto la raccolta di grano duro. Il calo di produzione può essere quantificato in circa il 70%, a questo poi va aggiunto che le spighe di grano che si sono salvate produrranno meno farina, quindi sarà difficile anche vendere il raccolto di quest’anno. Fare un raffronto economico è semplice, quest’anno sono aumentate anche le spese per l’acquisto delle materie prime: 1.300-1.400 euro per ettaro, la produzione di quest’anno mi garantirà ricavi di 700-800 euro per ettaro. In sostanza perderò circa 700 euro per ettaro". Queste le condizioni di partenza, ma il quadro si sta facendo sempre più complicato. "All’inizio della stagione, io come molti altri agricoltori, ho stipulato un’assicurazione per proteggermi da danni da piogge, siccità e altri fattori ambientali – conclude i - per circa 17.000 euro, ci stiamo confrontando con il perito dell’assicurazione, ma esiste una grande distanza fra il danno reale e la valutazione. Ho chiesto di convocare il Consiglio della Coldiretti per discutere il problema entro l’estate. Molte aziende sono in difficoltà, e il quadro ancora non è completo".

Alessio Carassai