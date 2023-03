Fermo, clonano la sim di un imprenditore e prelevano dai conti 70mila euro

I malviventi erano stati smascherati da un’indagine lampo dei militari dell’Arma e ora è arrivata la condanna

Fermo, 3 marzo 2023 – Sostituendosi all’amministratore delegato di un calzaturificio, insieme ad altri tre complici, era riuscito ad accreditarsi ben 70mila euro, e se non fosse stato per una celere indagine dei carabinieri, avrebbe continuato a prosciugare i conti dell’azienda non si sa per quanto tempo. Il truffatore un 40enne napoletano e la sua banda, due uomini di nazionalità italiana e una donna di nazionalità albanese, tutti residenti nelle province di Napoli e Caserta, sono finiti davanti a giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di frode informatica e sostituzione di persona in concorso. Al termine del processo, il capo della banda è stato condannato a tre anni di reclusione, gli altri tre a due anni e quattro mesi. Il pubblico ministero aveva chiesto per il primo tre anni e quattro mesi di reclusione e tre anni per gli altri componenti della banda. I malviventi erano stati smascherati dai militari dell’Arma che, a conclusione di una delicata e prolungata attività investigativa, li avevano identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Fermo. Il quartetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, mediante un metodo ben collaudato era riuscito a clonare la sim telefonica in uso ad un...