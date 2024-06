Clown, equilibristi e giochi. In 130 al ’Veregra street’. Ecco gli eventi del festival

Il centro città è pronto per accogliere l’allegra, e un po’ pazza, invasione di buskers che si ripete da 26 anni, con il festival degli artisti di strada Veregra Street. Festival che prende il via domani (e fino a martedì) con la versione Children, diretta da Marco Renzi, sempre molto gettonata, con i 12 spettacoli (4 ogni giorno, dalle 16,30 alle 21,30) che si tengono in varie location (teatro La Perla, Campo dei Tigli, anfiteatro Largo Conti) delle compagnie selezionate per lo storico Premio Otello Sarzi, giovani figure del teatro. Il 19 giugno, si ripropone l’anteprima del festival al Varco sul mare di Civitanova Marche: un Veregra in Tour che è anche una vetrina per il festival vero e proprio che prenderà il via giovedì 20 giugno per concludersi domenica 23, con un susseguirsi di esibizioni in svariati luoghi del centro città, con circa 130 spettacoli e performance di assoluto livello di artisti che arrivano dai quattro continenti. Performance tutte a ingresso gratuito che riusciranno a sorprendere e affascinare un pubblico di grandi e piccini e che sapranno richiamare a Montegranaro, turisti e gente del comprensorio. Solo nella prima giornata, si contano 31 esibizioni e spettacoli a gogo in tutte le giornate del Veregra, tra hip hop, break dance, show di fuoco, ruota Cyr e acrobazie, trampolieri itineranti, acrobazie aeree, spettacoli circensi, di magia, di clownerie, equilibrismo, comedy, acrobatica umoristica e musicale, bolle di sapone, giocoleria, e ogni altra invenzione strampalata di buskers italiani, argentini, svizzeri, spagnoli, giapponesi, australiani. Spettacoli da scoprire girovagando tra i luoghi delle esibizioni: viale Gramsci, Piazza Enzo Bassi, piazzale del Bersagliere, Largo e anfiteatro Conti, Piazza Trastulli, Piazza San Serafino e Piazza Mazzini. Non mancherà il Veregra Night, il 21 giugno, in Piazza Mazzini, dalle 22, dove Movida Veregrense e Rebel Club presentano Atmosphere. E il 22 giugno, la notte bianca con la Piazza Mazzini che, per la prima volta, ospiterà da mezzanotte in poi, Swat, la coppia che sta infuocando le consolle del nord Italia. L’immagine vincitrice del concorso per la Mascotte del Festival sarà sulle t-shirt, da collezionare. Sono previsti laboratori, street food e un bus navetta gratuito, il Veregra Bus, a disposizione per collegamenti dalle aree parcheggio al centro (dalle 19 all’1), oltre alle linee extraurbane da Porto Sant’Elpidio e da Civitanova Marche.

Marisa Colibazzi