Cna all’Urbani per parlare di celiachia

La Cna si è ritrovata all’Urbani, per parlare di celiachia con gli studenti, e per rinnovare i propri organismi. Nel corso dell’incontro ‘Vivere la celiachia con serenità’, con le classi terze e quarte sala e cucina dell’Urbani, coordinate da Enrico Maria Rimbano, è emerso che nelle Marche sono 5700 i celiaci diagnosticati, 626 nella provincia di Fermo. Sono intervenuti, l’assessore, Elisa Torresi, il vicepreside dell’Urbani, Mario Andrenacci, Gabriella Riganelli (Aic Marche), Giuseppe Feliciangeli (primario Gastroenterologia all’ospedale di Macerata) e lo chef Marco Federici. Per il direttore generale Cna Fermo, Andrea Caranfa "è fondamentale l’attenzione alle diverse esigenze alimentari, comprese intolleranze e patologie come la celiachia, nel bagaglio formativo di operatori della ristorazione e di chi fa turismo e accoglienza". A seguire, il rinnovo degli organismi associativi. Il presidente zonale uscente, Gaetano Pieroni ha passato il testimone a Luca Mandolesi (Bar Taxi) ma resta nel direttivo coordinato dalla funzionaria Alessia Langiotti, insieme a Francesca Faggio, Paolo Silenzi, Giordano Silenzi, Ilenia Tosoni, Marco Antonelli, Luca Capponi, Jury Piergentili, Massimo Massi, Mirco Peretti, Riccardo Donati, Cecilia Sbrolla, Eugenio Raccichini, Massimiliano Foro’, Emanuela Bompadre, Luigi Lazzaretto, Lorenzo Cognigni, Stefania Quintozzi. A capo dell’Agroalimentare, dall’assemblea coordinata dalla funzionaria Maria Laura Bracalente, è stato confermato Alessandro Quinzi, (Quibeach di Porto San Giorgio); Stefano Campanelli (dell’omonimo ristorante sangiorgese) è portavoce dei Ristoratori Cna; nel direttivo ci sono Cristian Barchetta, Danilo Piermarini e Samuele Pettinari.