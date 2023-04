Cna, Caranfa direttore generale

Avvicendamento alla direzione della Cna di Fermo: la presidenza provinciale ha nominato Andrea Caranfa nuovo direttore generale dell’associazione fermana. Caranfa, 35 anni, originario di Rapagnano, laureato in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro all’Università Politecnica delle Marche, lavora in CNA dal 2010 come tecnico della prevenzione, responsabile dei settori agroalimentare, moda, turismo e commercio e dei giovani imprenditori, oltre ad essere il responsabile della formazione per i territori di Fermo e Macerata. Succede ad Alessandro Migliore, alla guida della Cna di Fermo dal 2010, che oggi va a ricoprire un importante ruolo nella segreteria della Cna regionale, oltre ad essere diventato il coordinatore della la Cassa Edile delle Marche. "Le sfide mi piacciono e mi piace crescere, è un onore guidare questa gloriosa associazione, la più rappresentativa del Fermano", ha dichiarato Andrea Caranfa durante la riunione di presidenza alla quale hanno preso parte anche il presidente regionale Paolo Silenzi e il segretario Cna Marche di recente nomina Moreno Bordoni: "Ringrazio Alessandro Migliore, nel 2010 ha creduto in me e continua a farlo ancora oggi: è lui che portato la Cna di Fermo ad affermarsi e ad essere un’associazione autorevole, apprezzata, capace, efficiente e in grado di dare risposte a imprese e cittadini. Ringrazio i presidenti Paolo Silenzi ed Emiliano Tomassini, ha proseguito Caranfa, la presidenza territoriale, il Segretario Bordoni e i direttori delle Cna provinciali, per il grande supporto. La Cna di Fermo può contare su una squadra di professionisti che ogni giorno sono al fianco delle imprese: è con loro che porteremo avanti politiche di crescita sul territorio". "Per me Cna è sinonimo di casa e di famiglia" così ha esordito Migliore nel suo discorso di congedo, non senza tradire una grande emozione.