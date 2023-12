Cna delusa: : "Zero risposte sul Superbonus"

Profonda delusione per la mancanza di risposte sul Superbonus: ad esprimerla è la Cna di Fermo, per voce del Direttore Andrea Caranfa e del Presidente di Cna Costruzioni Loris Antolini. "In legge di Bilancio c’è una totale assenza di risposte sul Superbonus: senza una proroga limitata nel tempo e circoscritta ai condomini che stanno ultimando i lavori, nelle Marche migliaia di cantieri non potranno completare gli interventi con pesantissimi effetti sulle imprese e sulle famiglie. Senza contare la prospettiva di migliaia di contenziosi legali". E c’è anche un’altra, gravissima, conseguenza: in assenza di proroghe, per chi non ha completato i lavori, l’incentivo da gennaio scende al 70%. "La riduzione del beneficio – ricorda il direttore Caranfa - provocherebbe devastanti effetti economici e sociali".