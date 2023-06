Cna: investire per tutelare la filiera

Il principio da seguire è quello della tutela della filiera. Per Cna Federmoda questa deve essere la strada da percorrere per riuscire ad arginare l’eccezionale emorragia di manodopera che ha colpito il settore moda e tessile. Che vuol dire? Lo spiegano il presidente Cna Federmoda di Fermo, Paolo Mattiozzi, e il direttore generale Cna Fermo Andrea Caranfa. "Solo lavorando e investendo per la tutela della filiera – dicono –, il nostro distretto avrà terreno fertile. Il tema va affrontato, come stiamo già facendo da tempo, sui tavoli in cui istituzioni e parti sociali dialogano e si confrontano. Non solo: è strategico incentivare la collaborazione tra grandi marchi e imprese per la formazione delle maestranze".

Per le imprese artigiane, infatti, la formazione ’on the job’ è fondamentale. "Il mestiere si apprende in azienda – ricordano Mattiozzi e Caranfa – tutelare la filiera significa tutelare le condizioni di lavoro, i lavoratori, il welfare aziendale, le retribuzioni, la flessibilità di orario, garantendo agevolazioni economiche per chi assume". "Il sistema moda marchigiano – evidenzia Alessandro Migliore, coordinatore Cna Federmoda Marche – deve cogliere le opportunità derivanti dalla programmazione Europea 2021-2027, tramite i bandi sulla formazione professionale ad occupazione garantita, le borse lavoro, i voucher per la digitalizzazione, la ricerca e innovazione. Allo stesso modo è importante cogliere l’opportunità della riapertura dello sportello della legge 18189 a favore delle imprese dell’area di crisi complessa fermano-maceratese che prevede progetti di investimento produttivo, o di riqualificazione energetico-ambientale di quelle imprese industriali localizzate proprio nei comuni ricompresi in tali aree. Quindi, con questa misura, non solo potranno essere finanziati nuovi impianti e nuove linee produttive, ma potrà anche essere dato un impulso decisivo per un rinnovamento strutturale delle stesse realtà aziendali".