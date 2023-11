Cna Pensionati e Ast, un incontro su sanità e medicina di base

Apertura al confronto che mira al benessere sociale da costruire insieme. Con questo scopo una delegazione Cna Pensionati Fermo è stata ricevuta dal direttore dell’Ast di Fermo Gilberto Gentili. La delegazione, guidata dal presidente Luigi Silenzi e composta da Giuseppe Migliore, Luigi Marcozzi e Giuseppe Pagliariccio, aveva fatto richiesta d’incontro con lo scopo di avere aggiornamenti riguardo lo stato di applicazione della legge regionale sulla sanità in conformità al programma sanitario deliberato. In particolare, il centro dell’incontro è stato il tema della strutturazione della medicina di base. "Una ben organizzata medicina di base affiancata da un’ampia e diffusa digitalizzazione – sostiene Silenzi – risponde alle esigenze primarie della popolazione e all’avvio di un sistema diffuso di prevenzione, fondamentale per contribuire al processo di deospedalizzazione e riduzione dei tempi per le prestazioni sanitarie, alleggerendo la ricorsa al pronto soccorso". Cna Pensionati ricorda che, per raggiungere questi obiettivi, occorre spendere le risorse del Pnnr dedicate, e coinvolgere i medici di famiglia come protagonisti nel processo di riqualificazione della nuova sanità. Tra i temi al centro del confronto anche la mancanza di infermieri e medici di famiglia.