Cna Pensionati e liste d’attesa: "Quindici mesi per una risonanza Più tutela del diritto alla salute"

"Sono i più fragili a pagare i ritardi nella sanità". Lo denuncia il presidente della Cna pensionati di Fermo Luigi Silenzi che racconta l’esperienza di un artigiano pensionato che aveva bisogno di prenotare una risonanza magnetica non urgente. Tempo di attesa: 15 mesi e con molta probabilità in strutture fuori provincia. Un bel problema, una testimonianza che trova purtroppo frequente riscontro nell’esperienza quotidiana dei cittadini del fermano. Il pensionato ritenta la prenotazione nei giorni successivi ma senza successo; si rivolge così all’Urp dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo che si impegna, senza definire i tempi, a trovare una soluzione. "Dopo una settimana – aggiunge Silenzi – arriva la prenotazione, prevista per fine gennaio, in una struttura privata della città. La vicenda si è risolta certo, grazie alla tenacia del nostro associato e alla grande disponibilità dell’Urp. Ma come fanno i cittadini che non hanno risorse e strumenti per mettere in campo azioni come questa e non riescono ad ottenere prenotazioni in tempi ragionevoli".

La riflessione del presidente dei pensionati prosegue: "Nonostante l’avvio della riforma sanitaria, nelle Marche, il servizio non decolla. Nella provincia di Fermo la sanità risulta in affanno, ultima in regione per prestazioni e servizi alle popolazioni del territorio". Eppure, ricorda Silenzi, la riforma fissava le priorità delle politiche territoriali: creare una forte rete di servizi di base, case della salute, "la casa come principale luogo di cura", possibile con la telemedicina, l’assistenza domiciliare integrata, la riforma dei medici di medicina generale. "L’alternativa è quella di rivolgersi al privato, con costi non sempre sostenibili. Questo provoca l’abbandono della richiesta della prestazione, con gravi danni per la salute e la prevenzione – conclude Silenzi – come Cna pensionati lanciamo un appello affinché le problematiche denunciate siano affrontate tramite il coinvolgimento delle associazioni da parte degli enti pubblici, affinché vengano risolte nell’interesse del diritto alla salute del cittadino e dell’intera comunità".