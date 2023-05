Cna: servono risposte e risorse

Le Marche potranno contare su 161 milioni di euro destinati alla riqualificazione del territorio, anche sul piano sociale, culturale, turistico e tecnologico. La notizia segue l’approvazione delle prime graduatorie relative al programma per il rilancio dell’economia nelle regioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e 2016 (NextAppennino) elaborata lo scorso aprile dalla Cabina di Coordinamento Integrata, presieduta dal Commissario per la Ricostruzione Guido Castelli, su finanziamento del Fondo complementare al Pnrr. I presidenti delle Cna di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, Maurizio Tritarelli, Emiliano Tomassini e Arianna Trillini accolgono con favore la notizia che consentirà alle aziende di realizzare i progetti presentati ai fini dei singoli investimenti. Ma c’è un ‘ma’. "Non possiamo non tener conto – evidenziano i vertici Cna – della massiccia adesione ai bandi di NextAppennino da parte delle imprese che è andata oltre la più rosea aspettativa. Ciò è la prova che c’è estremo interesse sul territorio e che sarebbe logico un ulteriore tempestivo intervento per far sì che tutte le realtà imprenditoriali coinvolte possano accedere alle risorse Pnrr".

Al fine di soddisfare appieno le istanze di innovazione e investimento espresse dal territorio, le Cna chiedono che si provveda al più presto a ricalibrare le somme di finanziamento ancora disponibili e a rifinanziare i programmi che hanno ottenuto il maggior numero di domande. I presidenti ricordano pertanto il percorso di condivisione e formazione per cittadini e imprenditori svolto ad inizio 2022 dalle tre territoriali insieme al Team Sisma Cna Marche sulle opportunità connesse al Fondo complementare.

"Con il progetto Agenda Pnrr – ribadiscono i vertici Cna – abbiamo illustrato nel dettaglio caratteristiche, requisiti, dotazione finanziaria e scadenze dei singoli bandi, organizzando incontri sul territorio mettendo in campo una campagna informativa che ha permesso a chi fa impresa di accedere alle agevolazioni. Come associazione abbiamo accompagnato le nostre imprese in un percorso virtuoso, ottenendo un risultato straordinario in termini di adesioni. L’imprenditoria marchigiana – concludono – ha dato prova di determinazione e lungimiranza e ora merita risposte concrete per mettere in campo i progetti presentati".