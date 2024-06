‘Coast to Peak’ sport e promozione

Si chiama ‘Coast to Peak’ un evento che unisce sport, promozione del territorio e solidarietà, che si è tenuto domenica per prima volta nel Fermano. Una straordinaria opportunità per esplorare la bellezza della provincia in maniera lenta e sostenibile, tanto che la nota azienda ‘Fessura’, ha voluto sostenere e condividere la nobile causa del podista Michelangelo Renzi. Quella che si è svolta domenica è la prima edizione dell’evento ‘Coast to Peak’, una corsa in solitaria di circa 65 chilometri che ha già catturato curiosità ed entusiasmo fra molti sportivi e giovani. L’atleta e runner marchigiano Michelangelo Renzi si è impegnato a completare un percorso mozzafiato dalla costa marchigiana fino al Parco nazionale dei Sibillini, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione Anffas Sibillini. Il tracciato è stato veramente spettacolare, infatti è partito domenica mattina dalla piazza panoramica di Torre di Palme a Fermo, e percorrendo i sentieri fra le colline e la vallata, nel pomeriggio è arrivato a piazza Risorgimento di Amandola, nell’ultimo tratto l’atleta è stato accompagnato da alcuni ragazzi dell’Anffas Sibillini. Michelangelo Renzi, noto per la sua passione e dedizione allo sport, è stato il protagonista di questa incredibile avventura. Infatti, la sua fatica sportiva è divenuto anche un video che permette di ammirare i paesaggi del Fermano e le sue bellezze. L’iniziativa come dicevamo è servita anche a raccogliere fondi in favore dell’associazione Anffas Sibillini, che supporta persone con disabilità intellettive e relazionali. E’ stato un momento molto bello ed emozionante, presente all’arrivo di Michelangelo Renzi, anche il sindaco Adolfo Marinangeli che si è complimentato per l’impresa, subito dopo è iniziata la festa con una merenda a base di prodotti locali.

a.c.