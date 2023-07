Cocaina su ordinazione e a domicilio, sgominata un'organizzazione di nove persone nel Fermano

Porto Sant'Elpidio, 20 luglio 2023 - Operavano come una vera e propria organizzazione e rifornivano di cocaina le piazze di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. Per questo motivo i carabinieri del Comando provinciale di Fermo, alle prime ore di oggi, hanno fatto scattare l’operazione antidroga denominata ‘Retail’. I militari dell’Arma, con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti e di unità specializzate del Nucleo cinofili di Pesaro Urbino, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due albanesi, una donna di 42 anni e un uomo di 50, rispettivamente domiciliati a Sant’Elpidio a Mare e a Porto Sant’Elpidio.

Denunciati a piede libero invece un monturanese di 56 anni, due albanesi di 41 e 38 anni di Porto Sant’Elpidio, un 60enne originario di Petritoli residente a Sant’Elpidio a Mare, due uomini di 52 e 44 anni di Sant’Elpidio a Mare e un fermano di 45 anni residente a Sant’Elpidio a Mare. Tutti sono ritenuti responsabili in concorso di traffico di stupefacenti.

L’indagine, avviata nell’inverno del 2021 dal Reparto operativo Nucleo investigativo di Fermo, sotto la direzione della Procura della Repubblica, ha permesso di individuare e smantellare un sodalizio criminale dedito allo spaccio e al traffico di ingenti quantitativi di cocaina. Il gruppo criminale, formato da nove persone stabili sul territorio, riforniva numerosi acquirenti della zona. Gli investigatori dell’Arma hanno sviluppato l’attività documentando le sofisticate modalità di spaccio dello stupefacente.

I pusher infatti, per eludere e mitigare i rischi di essere sorpresi, vendevano prevalentemente su ordinazione, in alcuni casi con “servizio a domicilio”. L’indagine integra le complesse attività dell’operazione “Underground” che già lo scorso mese di marzo aveva portato all’arresto di otto persone e alla denuncia di altre cinque. Attraverso una lunga e meticolosa attività di osservazione, analisi e riscontro, anche avvalendosi di attività tecniche di intercettazione, i militari sono riusciti a documentare puntualmente i movimenti dei componenti del gruppo criminale e definirne i ruoli nonché le modalità di gestione e controllo dello spaccio sul territorio. L’attività d’indagine, nel corso del suo sviluppo ha consentito di documentare ben 1.800 episodi di spaccio, per un totale complessivo di un chilo di cocaina e per un valore di mercato di circa 80.000 euro, nonché di identificare e segnalare all’autorità prefettizia 20 acquirenti assuntori di fascia d’età compresa tra i 25 e i 45 anni, perlopiù italiani provenienti dai diversi comuni della provincia.