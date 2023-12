Cocaina, condannata una 30enne

L’avevano pedinata e l’avevano sorpresa mentre cedeva una dose di cocaina di alcuni grammi ad una sua coetanea. Per questo motivo, una 30enne di Montegranaro è finita alla sbarra. La giovane, al termine del processo stata condannata a un anno e otto mesi, pena sospesa, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il fatto risale al 2019 quando, dopo un servizio di osservazione messo in atto dai militari dell’Arma di Montegranaro, le due giovani erano state bloccate ed entrambe perquisite. Addosso all’acquirente era stata rinvenuta e sequestrata la dose oggetto della cessione. Al termine dell’operazione di controllo e delle formalità di rito, la spacciatrice era stata denunciata a piede libero alla Procura delle Repubblica di Fermo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre l’assuntrice era stata segnalata alla prefettura di Fermo come consumatrice di droga.