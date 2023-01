Cocaina e hashish: maxi sequestro

Ancora attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo. I militari dell’Arma hanno effettuato diversi posti di blocco su strada al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa e identificare persone di interesse operativo con mirati servizi finalizzati a prevenire e reprimere condotte illecite in materia di consumo di sostanze stupefacenti. A Sant’Elpidio a Mare i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo hanno rinvenuto celati tra un muretto e una siepe 120 grammi di cocaina e 110 grammi di hashish in involucri di plastica, insieme ad un bilancino di precisione. Le sostanze stupefacenti, certamente destinate allo spaccio, sono state sequestrate. Sono in corso accertamenti finalizzati all’individuazione degli spacciatori. I militari di Porto San Giorgio, invece, insospettiti dall’atteggiamento nervoso di un 40enne controllato a Lido Tre Archi, hanno deciso di operare una perquisizione personale, rinvenendo circa 8 grammi di hashish. Nel corso di accurata ispezione della zona, i militari hanno individuato ulteriori 12 grammi della stessa sostanza, abbandonata in terra. Ennesima segnalazione per detenzione di sostanza stupefacente sempre a Lido Tre Archi dove un 35enne è stato sorpreso con 1 grammo di cocaina. Altri controlli in zona hanno permesso di rinvenire e sequestrare a carico di ignoti altre esigue dosi di cocaina abbandonate a terra nei pressi di aiuole. Nelle stesse ore la Sezione operativa della Compagnia di Fermo ha segnalato per uso personale di sostanza stupefacente un giovane che, controllato insieme ai cinofili della Guardia di Finanza in piazza del Popolo, a Fermo, è risultato detenere 6 grammi di hashish.

Fabio Castori