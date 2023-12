Cocaina e ritrovo di pregiudicati. Questore chiude il bar per dieci giorni

Il questore di Fermo, Luigi Di Clemente, ha decretato la sospensione temporanea della licenza ad un bar di Falerone, imponendo la chiusura del locale per dieci giorni. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, infatti, consente al questore la chiusura per un periodo determinato di un esercizio che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate. Il provvedimento del questore ha lo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza, nonché di costruire una garanzia per tutte quelle attività economiche che rispettano le regole. Ha altresì la funzione di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi che, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, vengono avvertiti che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte. Il provvedimento è stato adottato a seguito del ritrovamento all’interno dell’attività, il 19 dicembre scorso, da parte dei carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, di 30 involucri termosigillati di cocaina, nonché dell’identificazione dell’esercizio quale luogo adibito allo spaccio di stupefacenti, oltre che di abituale ritrovo di persone gravate da precedenti penali.