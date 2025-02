Cocaina su ordinazione. Spacciatrice condannata

Prima la chiamata al telefono, poi il semplice squillo del campanello dell’abitazione da parte dell’acquirente e la spacciatrice, anche in pantofole e vestaglia da camera, usciva dal portone e con una sola mano consegnava al compratore le dosi concordate ricevendone in cambio la somma pattuita. La fiorente attività organizzata da una 40 fermana non era però sfuggita all’occhio esperto della polizia, che l’aveva smascherata e denunciata. Al termine delle indagini la spacciatrice in gonnella è stata rinviata a giudizio ed è quindi finita alla sbarra. A conclusione del processo la pusher è stata condannata a tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga trattata era quasi esclusivamente cocaina, in involucri contenenti ognuno circa 0,3 grammi di sostanza già "tagliata" venduti al prezzo di 20 euro. Ma per i clienti più affezionati c’era anche lo sconto speciale, tre dosi per 50 euro, un vero affare se la sostanza non avesse causato, come era avvenuto qualche mese prima, il decesso dell’assuntore (per questo fatto c’è un altro procedimento in corso). E’ proprio da quel decesso che erano partiti gli appostamenti degli investigatori della squadra mobile nei pressi dell’abitazione individuata in precedenza. Infine l’esame delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza cittadina avevano consentito di ricostruire le indicate e numerose modalità di cessione delle dosi. Dopo un acquisto, a debita distanza, l’acquirente era stato fermato e controllato, gli involucri sequestrati dai poliziotti erano stati repertati dagli specialisti della polizia scientifica. Il compratore era stato segnalato alla prefettura in quanto assuntore di droga. Alla fine appostamenti, accertamenti, visione di immagini, controlli, sequestri, segnalazioni e sanzioni avevano determinato da parte degli investigatori della questura un corposo fascicolo di indagine nei confronti della donna responsabile dello spaccio a domicilio. Nel corso delle indagini sono state documentate 430 cessioni di cocaina, per un totale complessivo di 670 dosi ossia circa 140 grammi di droga pari ad un valore sul mercato di oltre 12.000 euro. Quindi 430 contatti telefonici e altrettanti squilli del campanello dell’abitazione. Le indagini degli uomini della squadra mobile, che avevano denunciato la spacciatrice, avevano determinato l’esecuzione nei confronti della donna della misura cautelare, disposta dal gip del tribunale di Fermo, del divieto di dimora nelle Marche.

Fabio Castori