Codice rosso per aiutare le donne. Salgono gli stop ai mariti maneschi

Sono più o meno stabili i reati da codice rosso nel Fermano, anche se i numeri parlano un fenomeno ancora preoccupante.

I maltrattamenti in famiglia sono stati 42 nel 2023, rispetto ai 46 del 2022. I reati di atti persecutori e stalking nel 2023 sono stati 17, contro i 24 del 2022. Per quanto riguarda le violenze sessuali, sono state tre nel 2023 e nel 2022. Tre reati di lesioni personali commessi nel 2023, quattro nel 2022. In aumento invece gli ammonimenti del questore a dimostrazione dell’efficacia del provvedimento. Gli ammonimenti per violenza domestica sono stati 25 per il 2023, contro i 22 del 2022. Nel 2023 quelli per stalking sono stati 16, più altri 5 ancora in fase di istruttoria, contro gli 11 del 2022. Due quelle per i soggetti pericolosi nel 2023, zero nel 2022.

I dati sono stati diffusi dalla polizia in occasione della campagna promossa dall’associazione "Soroptimist International Italia" denominata "Orange the World" alla quale ha aderito anche la questura di Fermo. Alle 18, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’edificio si è tinto di arancione a sostegno della omonima campagna promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite e condivisa dall’associazione "Soroptimist International Italia". All’iniziativa sono stati presenti Il vicario del questore Antonio Stavale, il prefetto vicario Alessandra De Notaristefani Di Vastogirardi, il presidente della commissione pari opportunità della Regione, Maria Lina Vitturini, la rappresentante di Soroptimist Fermo, Antonella Romagnoli, il presidente del comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Fermo, Laura Botticelli, la coordinatrici della casa di accoglienza "Sagrini", Laura Censi, le della cooperativa sociale "On The Road", Sonia Marigliano. Tale iniziativa rientra nell’ambito della campagna permanente della polizia contro la violenza di genere "Questo non è amore", che prevede incontri informativi con studenti e cittadinanza. La questura di Fermo ha realizzato una serie di incontri, a partire dal 24 novembre, con personale specializzato delle Sezioni investigative nei luoghi di maggiore aggregazione, piazze principali. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla divulgazione dell’attività preventiva svolta attraverso l’irrogazione del provvedimento dell’ammonimento del questore, quale strumento per garantire alla vittima una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale. L’iniziativa di ieri è stata anche l’occasione per fornire i dati dei reati da codice rosso.

Fabio Castori