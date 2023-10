Codici da scannerizzare per avere informazioni sulle opere cittadine

Targhette in plexiglass con stampato un Qr Code saranno presto installate dai volontari di Arkeo, nei pressi dei principali luoghi culturali del centro storico consentendo così, a chiunque voglia scoprire la città, di collegarsi a una pagina web in cui trovare le informazioni più importanti dei luoghi. "I testi delle informazioni sono tratti dalla guida turistica ‘Alla scoperta di Montegranaro’ e sono il frutto di ricerche condotte dall’autore, Luca Craia, e da altri volontari di Arkeo. Un sistema semplice e di facile consultazione che vuole essere una risposta immediata ed esaustiva alle curiosità di turisti e visitatori". Al momento, sono otto i siti presenti online, ma i volontari contano di ampliare il progetto. Nel frattempo, sono aperte le iscrizioni per un seminario dedicato ai volontari Arkeo che avrà inizio il 9 novembre nella sede dell’Associazione (piazzale Leopardi). In tutto sono quattro incontri, la cui finalità è formare nuovi volontari.