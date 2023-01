Coldiretti, allarme gasdotto in Valdaso

"Appresa la notizia che la Sgi (Società Gasdotti Italia) ha inoltrato alla Regione Marche formale istanza per un nuovo gasdotto in Valdaso, c’è forte preoccupazione fra le imprese agricole". Interviene così la Coldiretti Ascoli-Fermo a seguito dell’avvio di un procedimento regionale per la realizzazione di una condotta di gas naturale che prevedrebbe asservimenti e occupazioni di numerosi terreni agricoli nella Valdaso delle province di Fermo e Ascoli, senza che ad oggi siano stati ancora coinvolti i proprietari. "Il progetto – informa la Coldiretti – avrebbe una lunghezza di 20 chilometri e completerebbe un anello mancante dell’infrastruttura da Montedinove a Montefiore dell’Aso, attraversando Montalto, Carassai, Ortezzano e Petritoli oltre ad una bretella di completamento di quasi due chilometri fra Montedinove e Force che passa per Rotella. La notizia – aggiungono da Coldiretti – ha fatto il giro delle imprese agricole subito dopo la pubblicazione dell’avviso trasmesso ai Comuni interessati ed ha destato forti preoccupazioni per il patrimonio frutticolo e viticolo dell’area". Coldiretti spiega che la maggior parte delle piante da frutto non entra in produzione prima di cinque anni dall’impianto. Allo stesso modo i vigneti dopo tre anni dalla messa a dimora delle barbatelle. "Di conseguenza – spiega l’Organizzazione agricola – estirpare un frutteto o un vigneto specializzati per consentire la realizzazione del gasdotto, per poi ripiantarlo a fine lavori, si tradurrebbe in un mancato reddito, a cui si aggiungono le quote di mercato perse e difficilmente recuperabili". A queste condizioni, Coldiretti invita a riflettere anche sul costo delle piante ma soprattutto quello della manodopera in quanto, smantellare una palificazione per poi ripristinarla, è un lavoro molto complesso e oneroso.

"Efficientare l’infrastruttura di rete per il trasporto e la distribuzione del gas naturale – dicono Armando Marconi e Francesco Goffredo, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Ascoli-Fermo – è sicuramente un fatto importante e nessuno ha intenzione di fare le barricate ma solo a condizione che le imprese siano ascoltate sia nell’interesse privato che in quello collettivo. La qualità del lavoro e delle produzioni agricole della Valdaso è infatti riconosciuta in tutto il Paese tanto da non poter permettere una battuta d’arresto. Per questo motivo nei prossimi giorni, si terrà un’assemblea con i soci coinvolti dai lavori del gasdotto con l’obiettivo di redigere un piano di messa in sicurezza del patrimonio frutticolo e viticolo".

Paola Pieragostini