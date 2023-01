Coldiretti: "No al gasdotto" L’ombra del biodigestore

"Il progetto del nuovo gasdotto in Valdaso è tutt’altro che di pubblica utilità poiché palesa che il nuovo tracciato sia stato disegnato per servire un Biodigestore che in questa valle non ha ragione di essere realizzato". Questa la conclusione di Federazione interprovinciale Coldiretti Ascoli Fermo a seguito dell’assemblea organizzata per un confronto sull’istanza presentata dalla Sgi (Società gasdotto Italia) alla Regione Marche finalizzata a realizzare un nuovo gasdotto in Valdaso. All’assemblea hanno partecipato i proprietari dei terreni da espropriare, i sindaci dei Comuni su cui si dovrebbe sviluppare la rete ed i rappresentanti di Sgi. "La Società gasdotto Italia ha precisato che il gasdotto avrebbe la finalità di mettere in sicurezza la rete di trasporto del gas naturale – dicono da Coldiretti – e garantire ulteriori prelievi legati agli sviluppi del mercato dell’area. Ma alla domanda corale dei presenti ‘quali sviluppi, oltre il Biodigestore?’ la Società non ha risposto, commentando solo che l’opera viene progettata per i nuovi insediamenti che potranno nascere nei prossimi cinquant’anni". Il gasdotto in questione avrebbe una lunghezza di 20 chilometri coinvolgendo i Comuni di Montedinove, Montefiore dell’Aso, Rotella, Montalto, Carassai, Ortezzano e Petritoli e comprenderebbe una bretella in direzione Contrada San Salvatore di Force. "È stata quest’ultima appendice del progetto di gasdotto corrispondente al progetto 2020 sul Biodigestore – conclude Coldiretti – a far insorgere forti dubbi sull’utilità pubblica di questa nuova infrastruttura". All’assemblea erano presenti tutti i rappresentanti istituzionali dei Comuni coinvolti tranne Force.

Paola Pieragostini