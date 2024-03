Collegamento ciclabile. Ancora dibattito e post sui social

"Sabato scorso abbiamo festeggiato l’inaugurazione, finalmente, del ponte ciclabile che collega Porto San Giorgio con Marina Palmense e, speriamo presto, con la Ciclovia Adriatica che prosegue verso sud" questa è è la prima frase positiva per Porto San Giorgio utile ad indorare la pillola per la seconda frase non ugualmente positiva per Porto San Giorgio e che recita: "Ma lo stesso Comune di Porto San Giorgio non ha ancora modificato il progetto che a due passi da quel pedociclabile ponte sacrifica un intero filare di alberi per mettere posti auto in più...". Entrambe le frasi, una dopo l’altra pubblicate con un post su Facebook. Il post così prosegue abbastanza critico con l’amministrazione sangiorgese. "Eppure salvare quegli alberi, lasciare l’ombra e la bellezza del filare, allargare l’area pedonale e ciclabile adeguatamente, in modo da poter avere lo spazio necessario per il maggior afflusso di turisti in bici dai camping, consentire il transito di un bus navetta dai parcheggi del porto, tutto ciò si può fare: Basta spostare il parcheggio auto sul lato del filare delle Tamerici, guadagnando circa 40 posti auto, e lasciare il lato est di quel filare solo a pedoni, bici e bus navetta. Si può fare, è più semplice, costa meno consentendo di fare il lavoro meglio, rispetterebbe la finalità del finanziamento PNRR e porterà ad un risultato molto migliore, Cittadini, turisti, ambientalisti, operatori del turismo, compresi i balneari e i commercianti, lo chiedono". L’appello al sindaco: "Lei è ancora in tempo per rimediare". Significativo che il post provenga dalle file dell’associazione FIAP (Federazione italiana Ambiente e bicicletta) sezione costa Macerata-Fermo. La stessa associazione di cui Porto San Giorgio fa parte.