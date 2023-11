Collegamento tra il casello e l’ospedale

Un gruzzolo di 54 milioni di euro, per dare slancio ad un territorio complesso come quello di Fermo. È il piano per le infrastrutture presentato nei giorni scorsi ai sindaci della Provincia, dall’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, il primo cittadino di Fermo parla di una giornata particolarmente importante: "Un investimento molto importante, già certo, contenuto nel bilancio della Regione Marche, è quello di collegamento tra il casello di Porto S. Elpidio e l’Ospedale di Campiglione, un intervento di 54 milioni di euro, una lungotenna quindi che andrà oltre i lavori che stiamo facendo come Provincia adesso, che sarà aperta fino al collegamento con il ponte di Porto S. Elpidio e poi una bretella che da Molini potrà raggiungere la Mezzina per collegare più velocemente l’ospedale, sono lavori importanti e certi, non sono programmi, ma sono inseriti nel bilancio regionale". Dunque, investimenti fondamentali come sottolinea il primo cittadino fermano: "è una buona notizia per la nostra città che avrà una viabilità degna dopo decenni di attesa, in sostituzione ed in aggiunta del collegamento che partiva dal semaforo di Porto San Giorgio e finiva sotto all’abside di San Francesco". Infrastrutture che avranno un ruolo fondamentale per il turismo e per il mondo del lavoro del territorio, ha proseguito il sindaco: "Da questo punto di vista anche la costa nord avrà un riflesso positivo perché sarà l’accesso naturale del turismo dall’entroterra e le zone industriali di San Marco, Campiglione e Girola avranno un percorso privilegiato come infrastrutture, importanti per chi fa impresa e chi vorrà investire a Fermo nei prossimi anni sa che avrà un bell’indirizzo già segnato".