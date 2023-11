Colletta . Alimentare, raccolta boom

La solidarietà abita qui. E anche il senso di comunità. Ci riferiamo alla Colletta alimentare che, andata in scena sabato scorso, ha fatto registrare nel Fermano un aumento di alimenti donati e raccolti pari a kg 23.210,57 con un più 6,83% rispetto al dato 2022. A mobilitarsi sono stati 650 volontari provenienti dall’Azione cattolica, Azione cattolica giovani, Agesci, Comunione e liberazione, Gioventù studentesca, Ragazzi del Graal e Scout. In campo sono scesi anche tanti ragazzi e adulti facenti parte delle parrocchie di Gesù Redentore di Porto San Giorgio, Santa Maria a Mare di Fermo, Ponzano di Fermo insieme ai ragazzi della cresima, San Giovanni Bosco e Lab - Oratorio don Bosco di Fermo, diverse altre parrocchie di Porto Sant’Elpidio. Presenti anche le Caritas di Amandola, Comunanza, Montegiorgio, Monte Urano e Comitato San Michele, Montegranaro, Lido san Tommaso, Sant’ Elpidio a Mare – Casette D’Ete. Hanno prestato il loro aiuto anche i membri dell’Amore Misericordioso, gli Apostoli della Divina Misericordia, le giovani mamme e le ragazze della Fondazione Sagrini di Fermo, i Ragazzi della Pars di Porto san Giorgio, i volontari dei Centri di Solidarietà: Monti Sibillini e Porto san Giorgio. Anche alcune Contrade della Cavalcata dell’Assunta (Castello con il priore Prugnoletti, Molini Girola con il priore Marco Tirabassi, e Torre di Palme) hanno preso parte al gesto. Come sempre in prima linea le associazione Alpini di Fermo - Monte Urano - Amandola-Comunanza, l’Associazione Carabinieri in congedo di Fermo, il Lions Club Amandola e Alto Sibillini, la Protezione Civile di Porto San Giorgio, la Croce Rossa di Fermo, la Croce verde di Fermo, Torre San Patrizio, Porto Sant’Elpidio, Valdaso; i volontari Soccorso di Monte San Pietrangeli. A livello nazionale, gli alimenti raccolti hanno raggiunto quota 7.350 tonnellate.