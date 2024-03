Collettiva d’arte contemporanea, l’abbraccio degli ex compagni

Si può finire di essere compagni di vita o compagni di fede politica, ma compagni di scuola lo si rimane per sempre. Diciotto ex allievi delle classi ’78-’83 e ’80-’85 sezione B dell’indirizzo metalli-ceramica dell’istituto d’arte di Fermo ‘Preziotti- Licini’, sono stati protagonisti del vernissage della collettiva d’arte contemporanea ‘Compagni di Scuola’ presso l’art gallery ‘Le Vie dei Colori’ di palazzo Erioni Falconi in corso Cefalonia (fino al 7 aprile- ingresso gratuito, ndr). Sulle note dell’omonima canzone di Venditti, alla presenza dell’assessore alla cultura Lanzidei, ha preso la parola l’ideatrice nonchè gallerista Lorena Massucci: "Il sentimento e l’amicizia che ci lega è lo stesso di 40 anni fa: siamo diventati donne e uomini grazie ai professori presenti oggi, tra cui Alessandro Malaspina che ha curato l’introduzione del catalogo, ma anche a chi non è più con noi. Un’esposizione dei nostri lavori: alcuni realizzati tra i banchi, altri frutto delle professioni di molti di noi". Oltre alla pagina di un diario con il ricordo della compagna scomparsa Patrizia Trobbiani, le opere pittoriche, disegni, sculture, foto ed oggetti di oreficeria di: Elisabetta Achille, Sandro Bartolacci, Antonino Basile, Giuseppe Campagna, Antonella Castelli, Caterina Del Gatto, Angelo Diomedi, Josip Dolic’, Milan Dolic’, Antonio Fidani, Maria Fortuna, Simone Fortuna, Fabiola Marsili, Francesco Musati, Lucia Postacchini, Barbara Tonici, Fabio Zeppa.

Gaia Capponi