Collettiva d’arte contemporanea. Vernissage per ‘Winter’s Magic’

‘Rappresentare la magia dell’inverno e del Natale attraverso ricordi nostalgici che scaldano il cuore’: il vernissage della collettiva d’arte contemporanea ‘Winter’s Magic’ è fissato per oggi alle 17 nelle sale espositive del 700entesco Palazzo ‘Erioni- Falconi’ in corso Cefalonia, a Fermo. "Diverse le opere esposte che richiamano al periodo delle feste - ha spiegato la gallerista fermana Lorena Massucci - dai regali di Natale all’attesa di Babbo Natale; dalla ‘nuova nascita’ al Presepe, dalla luna d’inverno ai paesaggi innevati. Fondamentale, il supporto del mecenate, archivista, semiologo e critico d’arte Jean-François Bachis Pugliese e da Mery Rose Florio, linguista e critico d’arte". Le critiche personali degli artisti sono state curate dal maestro, art director Valerio Biscalkin. Esposte le ‘opere in memoria’ del maestro Luca Corrina insieme a quelle di altri 27 artisti: Piera Bachiocco Feliziani; Mimmo Balestrieri, Irene Ceccarelli, Elida Ceroni, Giancarlo Cuccù, Roberta Di Maurizio, Josip Giuseppe Dolic’, Antonio Fidani, Giordy & Rebecca, Antonio Giuliani, Lina Mariolu, Mimmi Monti, Stefania Nicolini, Laura Nori, Andrea Pisano, Lucia Postacchini, Marco Randazzo, Maria Cristina Ranieri, Maria Catia Righi, Viviana Romagnani, Francesco Rongoni, Eugenio Sbattella, Enzo Sciavolino, Isabela Seralio, Morena Tirintino ‘Malugho’, Barbara Tonici, Maria Venezia.