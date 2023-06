Collettivo Damood e ’Mood Festival’ a Rocca Tiepolo

Alla Rocca Tiepolo, sabato per la prima volta, il collettivo Damood presenterà lo spettacolo di apertura del “Mood Festival” che il 21 e 22 luglio tornerà ad animarsi con sound ed installazioni di ultima generazione nel castello della Rancia di Tolentino. Ua serata di apertura straordinaria per dare un assaggio delle novità della nona edizione del Mood Festival, una serata danzante e una line-up con in consolle Andrea de Vitis, Romano Alfieri e Riccardo Prosperi. La Preview del Mood Festival ha ricevuto i patrocini del Comune di Porto San Giorgio, della Regione e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. I tickets per la serata di Sabato 17 Giugno si potranno acquistare direttamente all’ingresso di Rocca Tiepolo la sera dell’evento a partire dalle ore 23.