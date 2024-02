Collezione Pianegonda. Un lancio in grande stile alla ’Fashion Week’

Un lancio in grande stile per Pianegonda, che conferma il carattere innovatore del marchio che appartiene alla Bros Manifatture con sede e Grottazzolina, durante la Milano Fashion Week che si è svolta nell’ultima settimana. Un lancio inserito nel calendario ufficiale di Camera nazionale della moda, per la presentazione della nuova collezione e della campagna pubblicitaria che vede Anna Cleveland ancora ambasciatrice del brand. Pianegonda ha accolto, nella boutique in Via Gesù, molti ospiti tra cui influencers e celebrities provenienti dal mondo della moda, della televisione, del cinema e della musica come Nina Zilli, Francesca Sofia Novello, Nick Cerioni, Emanuel Caserio, Chiara Vinci, Leonardo Hanna Azrak, Nikki Culpeper. Gli ospiti hanno potuto ammirare, la collezione best seller ‘Assoluto’, disegnata da Betony Vernon e ampliata con nuovi gioielli in argento, pelle e pietre e con una capsule realizzata in oro 18 carati.