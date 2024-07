Collezionismo, artigianato e turismo. C’è la mostra-mercato degli orologi

Quanto tempo c’è dentro 38 anni di vita, di incontri, di luci, di esposizioni? È il tempo vissuto dalla mostra mercato degli orologi, una storia lunga e piena di soddisfazioni per un evento che si ripete due volte l’anno, a Natale e proprio in questi giorni. L’appuntamento estivo si apre il prossimo sabato, 6 luglio, e andrà avanti a orario continuato fino a domenica sera, la novità è nella sede dell’esposizione: "Corso Cefalonia è nella tradizione il corso dei gioiellieri, racconta l’organizzatore della mostra, Stefano Castori, e proprio a corso Cefalonia torniamo aprendo il cortile di Palazzo Azzolino a circa 40 espositori. Come sempre parliamo di collezionismo, di artigianato, di bellezza, e insieme parliamo di turismo. Ci saranno novità e sorprese e anche un inedito spazio dedicato alle penne d’autore, un altro oggetto particolarmente significativo per i collezionisti. Senza dimenticare che i più bravi aggiustatori di penne da collezione erano fermani come fermani sono i grandi collezionisti". Arrivano da ogni parte d’Italia e delle Marche i collezionisti che si racconteranno a Fermo, sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19, previsto anche un momento di riflessione legato alla presentazione di un pregiato libro, scritto da Pietro Giuliano Sala, per raccontare i cronografi e gli orologi da polso complicati. L’assessore al turismo Annalisa Cerretani ha sottolineato: "In qualche modo è questa mostra che scandisce il tempo a Fermo, due volte l’anno, corso Cefalonia è la casa ideale per una manifestazione così, è l’accesso alla piazza e un angolo molto amato dai turisti. Noi ci siamo, per eventi che uniscono storia, arte, cultura e di conseguenza promozione e valorizzazione delle eccellenze".

A sostenere la mostra la Cna, con la Fondazione Carifermo, la Camera di Commercio, la Regione. Il direttore della Cna, Andrea Caranfa, spiega: "Ci piacciono le cose fatte bene, le occasioni di qualità per promuovere e valorizzare il territorio e con esso le nostre eccellenze artigiane". Accanto alla mostra di orologi nasce un altro spazio di bellezza, proprio di fronte Palazzo Azzolino. Si apre infatti Palazzo Erioni Falconi per una mostra d’arte curata da Lorena Massucci sul tema ‘Il ticchettio del tempo’, per l’arte che racconta gli orologi, il tempo che passa, la vita che scorre. Saranno 14 gli artisti in mostra, con 17 opere, tanti stili diversi con la partecipazione di Mauro Oronzo e un momento di incontro già mercoledì, alle 18, per il vernissage. La mostra resterà aperta dal 3 al 7 luglio, per un viaggio di bellezza e di incontro. Ingresso libero.

Angelica Malvatani