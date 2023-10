Colpo alla Bper: bottino 30mila euro

In piena notte fanno saltare lo sportello bancomat della filiale delle Bper di Grottazzolina, arraffano parte dei contanti e poi si dileguano in auto. E’ quanto avvenuto intorno alle 3,30 i ieri in località Papa Giovanni XXIII di Grottazzolina, area residenziale molto popolata, dove i cittadini sono stati svegliati da una violenta esplosione che ha rotto la naturale quiete della notte. Infatti, una banda di ladri ha fatto saltare letteralmente tutta la parte anteriore dello sportello Bancomt della filiale Bper, tanto che il macchinario è stato scaraventato di diversi metri di distanza, hanno arraffato il bottino poi si sono dileguati. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Fermo, i vigili del fuoco di Fermo, gli agenti della ‘Mondial Pol’ la vigilanza interna dell’istituto bancario e il dirigente della filale. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i malfattori hanno utilizzato della polvere da sparo per far saltare lo sportello.

L’esplosione è stata molto violenta, infatti, non è saltato solamente il bancomat, ma anche alcuni muri interni in cartongesso sono stati sfondati dalla deflagrazione. Gli operatori della Bper stanno ancora effettuando la verifica dei danni, che sono ingenti, oltre al denaro che è stato rubato dal bancomat, anche se sembra che non siano riusciti a portare via tutto il contante. Comunque da una prima stima sembra che il bottino ammonti a 30mila euro. I ladri sono stati rapidissimi nelle loro operazioni e dopo aver sgraffignato il bottino, si sono dileguati a bordo di un’auto facendo perdere le tracce. I carabinieri hanno chiesto di poter visionare i filmati delle telecamere dell’istituto di credito, al fine di ricostruire minuziosamente l’accaduto e riuscire a cogliere elementi utili a identificare i malfattori.

Una nottata movimentata per i grottesi, già alle prime ore del mattino la notizia aveva fatto il giro del paese, alcuni residenti che hanno raccontato che purtroppo un fatto molto simile è avvenuto a metà ottobre dello scorso anno.

Alessio Carassai