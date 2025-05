Colpo da Tombolini Motor. Rubati due auto e un van usati

Hanno atteso il momento propizio, si sono introdotti nell’area della Tombolini Motor Company di Porto San Giorgio e hanno rubato due auto e un van usati di proprietà della concessionaria e del valore di circa 60mila euro. Il colpo è stato messo a segno l’altro ieri notte nella notte probabilmente da una banda specializzata che aveva pianificato da tempo il furto.

I malviventi si sono introdotti all’interno del piazzale della concessionaria di via Solferino, nella zona sud di Porto San Giorgio, riuscendo ad entrare dopo aver forzato il cancello. Una volta all’interno hanno trafugato i tre mezzi per poi far perdere le loro tracce con il favore della notte. Oltre ai mezzi, i ladri hanno prelevato dalla concessionaria anche alcune targhe, che potrebbero essere usate per sostituire quelle dei veicoli rubati.

A fare l’amara scoperta nella mattinata è stato il personale della concessionaria, che ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Porto San Giorgio che hanno subito fatto scattare le indagini e le ricerche dei mezzi rubati. Gli investigatori dell’Arma dopo aver raccolto tutti gli elementi utili, hanno acquisito anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, comprese quelli collocati agli ingressi alla città.

I carabinieri indagano a 360 gradi, ma la pista più battuta e quella della banda venuta da fuori regione e con un basista in zona. Non sarebbe la prima volta che gruppi specializzati, soprattutto provenienti dalla Puglia, si rechino in trasferta per le loro scorribande.