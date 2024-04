Colpo della Fermana in Sardegna. I canarini lasciano l’ultimo posto

TORRES

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Dametto, Antonelli, Rosi (dal 19’ st Idda); Zecca (dal 20’ st Zambataro), Giorico, Cester (dal 1’ st Nunziatini), Liviero (dal 35’ st Sanat); Scotto; Fischnaller (dal 20’ st Goglino), Ruocco. A disposizione: Garau, Kujaby, Masala, Lora, Diakite, Verduci, Pinna, Siniega, Petriccione. Allenatore: Alfonso Greco.

FERMANA (3-5-2): Borghetto; Spedalieri, Fort, Heinz; Niang (dal 33’ st Pistolesi), Scorza, Giandonato (dal 33’ st De Santis), Malaccari, Carosso; Paponi (dal 14’ st Giovinco), Sorrentino. A disposizione: Furlanetto, Mancini, Bonfigli, Condello, Marcandella, Petrungaro, Locanto. Allenatore: Andrea Mosconi.

Arbitro: Filippo Colaninno di Nola

Marcatori: 19’ pt Giandonato, 30’ pt Scotto, 35’ pt Paponi

Note: ammonito Zecca e Giorico per la Torres; Niang, Giandonato e Borghetto per la Fermana; 5-2 corner, 1-1 fuorigioco, 1’ pt 5’ st recupero

Una Fermana emozionante. Colpaccio dei gialloblù a Sassari che battono la Torres, seconda in classifica, per 1-2. Nel frattempo, l’Olbia ha perso a Perugia e l’Ancona a Pontedera: la squadra di Mosconi, per la prima volta da ottobre, lascia l’ultimo posto e ora è a -7 dal sedicesimo posto. Dopo sei minuti, retropassaggio troppo corto di Heinz verso Borghetto: Fischnaller si ritrova a tu per tu con il portiere che però esce bene e respinge. Fermana che cresce dopo il quarto d’ora di gioco. Nel momento migliore dei gialloblù Niang conquista un rigore: Zecca frana sull’ex Fano in area, l’arbitro non ha dubbi. Dal dischetto si presenta Giandonato che non sbaglia. Al 22esimo episodio controverso: Ruocco si libera in area, fa partire un meraviglioso tiro a giro che prende in pieno l’incrocio con il pallone che poi va verso la porta prima che Borghetto lo blocchi. Per la Torres il pallone è entrato, tant’è che lo speaker dello stadio annuncia il gol, ma non per la squadra arbitrale. Grandi proteste, ma rete non assegnata. Poco prima la mezz’ora di gioco arriva un altro rigore, stavolta in favore della Torres e paradossalmente è Niang a causarlo. Batte Scotto, para Borghetto, ma sulla ribattuta il capitano dei sardi riporta la gara in parità. Al 35esimo la Fermana torna in vantaggio: difesa della Torres scoperta, riparte Paponi che allarga per Malaccari, palla spettacolare di "trivela" dell’ex Brindisi e lo stesso Paponi chiude l’azione con stop di petto, tiro e gol. Parte forte la Fermana nella ripresa con Giandonato che lancia benissimo Sorrentino: da valutare sia il possibile fuorigioco che il controllo, forse con una mano. L’arbitro lascia proseguire ma l’ex Cesena si fa ipnotizzare da Zaccagno. La Torres non riesce a creare molto in fase offensiva, ma si fa pericolosa con la punizione battuta da Scotto poco dopo l’ora di gioco: palla verso l’incrocio, ma Borghetto respinge con un grande intervento. Fermana vicina al terzo gol all’82esimo con una grande punizione di Giovinco dalla trequarti, pallone che passa vicinissimo al palo. In pieno recupero Ruocco dal centro dell’area di testa riesce a impattare il pallone, ma Borghetto blocca. La Fermana amministra bene e la partita termina sull’1-2: la lotta salvezza è rivoluzionata.

Filippo Rocchi