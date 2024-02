Colpo dell’Osimana, Alessandroni stende il Montegranaro

0

: Taborda, Foresi (73’ Lattanzi), Ruggeri; Rozzi (63’ Morales), Tissone C., Zaffagnini (52’ Radojicic); Tonuzi, Cognigni (52’ Capodaglio), Marilungo, Tissone F., Jallow (75’ Cicconetti) All. Marinelli

OSIMANA: Santarelli, Mosquera, Fermani (83’ Falcioni); Bellucci (73’ Bambozzi), Patrizi, Micucci; Mercanti (89’ Baiocco), Straccio, Tittarelli (56’ Pasquini), Buonaventura (46’ Bugaro), Alessandroni. All. Aliberti

Arbitro: Tavani di Jesi

Reti: 45’ Alessandroni (rig)

Note. Ammoniti: Straccio, Bugaro, Micucci, Patrizi, Tissone, Santarelli

Gran bel successo quello ottenuto dall’Osimana, che si porta a casa tre punti dall’ostico campo del Montegranaro. I giallorossi si aggiudicano un importante scontro diretto, portandosi a meno uno dalla zona playoff, dove resta il Montegranaro, che non riesce però a mantenersi in scia della capolista Civitanovese. I padroni di casa sfoggiano l’attacco pesante, con mister Marinelli che manda in campo dal primo minuto Tonuzi, Marilungo, Jallow e Tissone. L’Osimana risponde con Tittarelli, Buonaventura e Alessandroni. Dopo una prima fase di equilibrio a provarci per primi sono i locali con un bel tiro di Rozzi, sul quale si allunga Santarelli. La risposta ospite arriva con Alessandroni, che però trova Taborda sulla sua strada. Sul finire del primo tempo, arriva l’episodio che decide la sfida. F. Tissone atterra Alessandroni in area, che si conquista un calcio di rigore. Lo stesso attaccante trasforma e porta avanti l’Osimana.

Nella ripresa grande chance per Tonuzi, che si fionda su una palla vagante in area ospite, ma Santarelli riesce ad opporsi nel momento giusto. I locali spingono forte e devono concedere qualche spazio, come nel finale, quando l’Osimana sfiora il raddoppio in contropiede. Bambozzi serve Alessandroni, che davanti a Taborda non riesce a superarlo. Vince l’Osimana, che si porta a casa il quarto risultato utile consecutivo, avvicinando la zona playoff ora ad una sola lunghezza. Ottima iniezione di fiducia per i ragazzi di Aliberti, che mercoledì inizieranno il loro percorso nella Coppa Italia. Si ferma il Montegranaro, che rimane però agganciato al quinto posto, ma perde contatto con la vetta (ora distante sei punti) dove la marcia della Civitanovese sembra inarrestibile. Invece in zona playoff è bagarre con la classifica cortissima e una posizione da difendere a denti stretti. Ma già domenica prossima la sfida in casa della capolista potrà dire di più sul campionato dei veregrensi. Una vittoria riaprirebbe i giochi per quanto riguarda il primo posto, una sconfitta invece chiuderebbe definitivamente le speranze di agganciare la vetta.