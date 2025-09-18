Colpo di scena nel delitto di Aosta: "Il corpo della vittima è stato spostato"

Doppio colpo di scena. Secondo una consulenza medico-legale disposta dalla difesa di Sohaib Teima, il 22enne di Fermo a processo con l’accusa di aver ucciso la propria compagna Auriane Laisne, francese di un anno più grande di lui, il corpo della giovane sarebbe stato spostato almeno 15 ore dopo la morte. Cioè quando, secondo l’analisi delle celle telefoniche, l’imputato non era più lì. Il dato è emerso in aula, davanti alla Corte d’Assise di Aosta, quando è stato sentito il medico legale Lorenzo Varetto, consulente della difesa, che si è concentrato anche sulle macchie ipostatiche - ristagni originati dal sangue che smette di essere pompato dal cuore - trovate sul corpo della giovane. Ecco allora la domanda rivolta dal difensore di Teima, l’avvocato Lucia Lupi, al dottor Varetto: "Noi sappiamo che il cadavere è stato ritrovato posizionato rannicchiato sul fianco sinistro. Secondo lei le macchie ipostatiche in una persona posizionata sul fianco sinistro si dovrebbero trovare nel dorso come indicato dal dottor Testi - medico legale consulente della Procura - o in un’altra parte del corpo?". La risposta del medico legale: "Dovrebbero trovarsi sul lato sinistro del corpo, sulle regioni che sono più in basso, se il cadavere non è stato spostato". Il dottor Varetto ha espressamente dichiarato in aula che le macchie si possono muovere se il cadavere viene spostato entro un range temporale, perché altrimenti le macchie si fissano in un tempo tra le 12 e le 16 ore, tendenzialmente non più di 15. Nella relazione del consulente della Procura, il dottor Testi si legge invece "scarse macchie dorsali fisse". Quindi se il cadavere è stato trovato nella chiesetta diroccata di La Salle, in alta Valle d’Aosta, il 5 aprile 2024, in posizione laterale, significa che è stato spostato dopo che le macchie dorsali si erano fissate. La difesa ha anche esposto i test psichiatrici effettuati su Teima, che dimostrerebbero una tendenza psicotica e schizofrenica dell’imputato, tanto da far ipotizzare che abbia rimosso completamente quanto accaduto. Sulla base dei nuovi elementi emersi nel corso del processo, i giudici della Corte hanno disposto una perizia psichiatrica su Teima e rinviato la sentenza prevista per ottobre. L’obiettivo è dare spiegazioni plausibili ai dubbi sollevati dalla difesa: se il corpo della vittima è stato spostato quando l’imputato non era più sul luogo del delitto, chi è stato a farlo? C’era qualcun altro insieme alla coppia? Perché Teima dice di non aver mai raggiunto la chiesetta? Ha paura di coinvolgere qualcuno o ha rimosso quei momenti a causa della sua presunta schizofrenia?

Fabio Castori