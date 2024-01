Colpo esterno per le ragazze della Carlo Forti

Grande affermazione per la Carlo Forti – Axore.it nel campionato di serie B2 femminile. Le rossoblù di Jana Kruzikova e Marco Sbernini hanno battuto la My Mech Cervia per 3-1 conquistando tre punti importanti per la classifica, che adesso le vede al quarto posto, distanziate di un solo punto dalla terza posizione. La gara è stata emozionante e giocata punto su punto, con due squadre in forma che si sono affrontate a viso aperto, dando vita a scambi molto tirati che hanno appassionato il pubblico presente. Il diapason delle emozioni, però, è giunta al quarto set, quando Tiberi e compagne si sono rese protagoniste di una rimonta pazzesca che, dal punteggio di 11-19, le ha portate ad aggiudicarsi il parziale per 25-23, conquistando una vittoria da tre punti di basilare importanza per il futuro delle rossoblù. Sabato ultimo turno del girone di andata contro la capolista Lasersoft Riccione.