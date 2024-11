Colpo grosso da Fendi. Assalto allo stabilimento. Si indaga sulle bande provenienti dal Sud

Procedono a ritmi serrati le indagini sul colpo messo a segno ai danni dello stabilimento Fendi di Fermo e l’ipotesi che sta sempre più prendendo piede è che ad entrare in azione sia stata una banda legata alla malavita pugliese. La polizia, che conduce le indagini sul furto coordinata dalla Procura della Repubblica di Fermo, ha infatti rinvenuto altri due furgoni abbandonati a Marina di Campofilone e questo elemento confermerebbe che i banditi siano fuggiti verso sud. Secondo una sommaria ricostruzione degli inquirenti i malviventi, dopo aver caricato la refurtiva sui due furgoni, risultati rubati da un’azienda di componenti elettronici con sede nella frazione Capparuccia di Ponzano, abbiano raggiunto la costa e abbandonato i mezzi rubati per poi spostare la merce sula altri camioncini “puliti”. In seconda battuta potrebbero aver imboccato l’A14 per poi fare rientro in Puglia. A tal proposito gli investigatori della questura di Fermo stanno analizzando i filmati registrati dai sistemi di sorveglianza autostradale nel tentativo di raccogliere elementi utili ad individuare mezzi sospetti in transito.

Resta di fatto un colpo ben pianificato e messo a segno da una decina di uomini incappucciati e armati. Una banda senza scrupoli e ben organizzata che ha utilizzato ben 10 furgoni e cosparso di chiodi le carreggiate, per bloccare le strade che conducono alla zona industriale di contrada Girola e lasciare libera una sola via di fuga. Il colpo grosso è stato messo a segno l’altro ieri notte, intorno alle 4, quando i banditi hanno fatto irruzione nello stabilimento dopo aver abbattuto il cancello posteriore con un furgone. Una volta dentro i componenti della banda hanno caricato diversi bancali con sopra centinaia di paia di calzature pronte per la spedizione, quindi hanno raggiunto la manovia e trafugato anche le scarpe non ancora ultimate. Il tutto per un valore commerciale al dettaglio di circa un milione di euro. A lanciare l’allarme è stato un agente della sorveglianza privata che si trovava in zona e ha notato dei movimenti sospetti. Quando il vigilante a bordo della sua vettura ha provato ad avvicinarsi allo stabilimento attraverso l’unica via di fuga lasciata libera dalla banda, ha visto sbucare un furgone che ha tentato di speronarlo per aprirsi un varco. Sul posto sono subito intervenuti i poliziotti della squadra volanti. In precedenza i carabinieri avevano intercettato a Grottazzolina due furgoni rubati che si stavano dirigendo verso la zona industriale di Fermo. Una volta vistisi scoperti, i conducenti avevano abbandonato i mezzi ed erano fuggiti a piedi attraverso i campi.

Fabio Castori