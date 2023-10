Colpo notturno al Moby Dick: i ladri rubano alcolici e cibo

Non c’è pace per gli stabilimenti balneari che continuano ad essere presi di mira da malviventi che provocano ingenti danni alle strutture a fronte di bottini esigui. L’altra notte è toccato allo chalet ristorante Moby Dick, sul lungomare centro: i ladri si sono intrufolati nel locale, forzando le porte e, una volta dentro, a quanto risulta, hanno fatto razzia solo dei generi alimentari e di alcolici presenti in magazzino. Un altro furto anomalo, come purtroppo ne sono capitati e ne stanno capitando in città e che anche stavolta, ha lasciato dietro di sé una scia di amarezza ed esasperazione da parte dei gestori. La preoccupazione non è tanto per il maltolto, quanto per i danni da riparare, e per quel senso di insicurezza che continua a serpeggiare e a togliere la tranquillità a chi in quei luoghi lavora. Nei giorni scorsi, era toccato al ristorante Il Gambero-Settemari (sul lungomare centro): anche in questi casi, non era la prima volta che venivano presi di mira da ladruncoli e, come sempre, ai titolari non resta che far fronte ai danni subiti dalle strutture e dagli impianti e continuare a lavorare. Tutto questo, continuando a lanciare segnali di allarme alle autorità e alle forze dell’ordine affinché si riesca a garantire una maggiore tutela per stabilimenti balneari che, all’arrivo della brutta stagione, cominciano puntualmente ad essere bersagliati.